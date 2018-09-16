Токио, 16 сентября 2018, 18:11 — REGNUM Японское информационное агентство «Киодо Цусин» 14 и 15 сентября провело опрос среди членов правящей Либерально-демократической партии Японии, в ходе которого выяснилось, что число членов-партии, поддерживающих нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сократилось на 5,5% по сравнению с результатами исследования, проведенного в августе. В то же время число членов партии, которые будут голосовать за соперника Абэ по гонке, бывшего министра обороны Сигэру Исиба, увеличилось на 6,3%. По информации японского информагентства «Киодо Цусин», выборы на пост главы правящей Либерально-демократической партии состоятся 20 сентября. Они же и определят, кто будет премьер-министром следующие четыре года.
Премьер Японии Синдзо Абэ теряет поддержку внутри правящей партии
Недавний опрос показал, что поддержка Синдзо Абэ сократилась на 5,5%, в то время как у его соперника по выборной гонке, Сигэру Исиба, увеличилась на 6,3%
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