Заявление Путина о Петрове и Боширове не было заготовкой — Песков

Москва, , 17:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал неожиданным заявление главы государства Владимира Путина, которое он сделал о подозреваемых властями Великобритании по «делу Скрипалей» Александре Петрове и Руслане Боширове в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«То, что он (президент РФ Владимир Путин) сказал, это действительно было его решением, — сказал представитель Кремля. — Оно было неожиданностью для нас».

По его словам, заявление российского лидера на ВЭФ не было заготовкой.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 сентября президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ во Владивостоке заявил, что двое жителей РФ, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери, являются гражданскими лицами.

По словам главы государства, двое «подозреваемых» не являются агентами спецслужб, «ничего там особенного и криминального нет».

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