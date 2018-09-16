Турция просит Корею вернуть останки солдат, погибших в войне 1950−1953 гг

Джакарта, , 20:02 — REGNUM 15 сентября спикер парламента Республики Корея Мун Хи Сан и вице-спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп провели переговоры в Индонезии на встрече руководителей парламентов стран-членов группы MIKTA (в которую входят Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия).

По информации южнокорейского новостного агентства Чосон Ильбо, основной темой обсуждения стал вопрос возвращения останков турецких военных, которые погибли во время Корейской войны 1950−1953 годов. Мустафа Сентоп обратился с просьбой к Мун Хи Сану обсудить данную проблему с КНДР. Ранее КНДР начала поиск и передачу останков американских военных.

В Корейской войне в состав войск ООН входили 22 006 турецких солдат, из которых 724 погибли, а 166 пропали без вести.