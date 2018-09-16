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Мун Чжэ Ин отправится на саммит в Пхеньян прямым рейсом

Политика

Президент Республики Корея вылетит из Сеула и проследует в столицу КНДР напрямую через демилитаризованную зону

Сеул, 16 сентября 2018, 18:10 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится на саммит в Пхеньян прямым рейсом из Сеула через границу между двумя государствами. Саммит состоится 18−20 сентября в столице КНДР.

Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, такой маршрут был согласован по итогам межкорейских консультаций, прошедших в пятницу в деревне Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Кроме того, для подготовки прибытия президента наземным маршрутом в Северную Корею отправится передовая группа.

Самого президента во время его визита будут сопровождать высокопоставленные южнокорейские политики и крупнейшие бизнесмены — всего около 200 человек.

Ранее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встречались уже дважды, однако переговоры проходили в демилитаризованной зоне, формально — на территории Южной Кореи.

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Зарубежная хроника
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