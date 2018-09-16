Кинематографисты Франции «голодают» в поддержку украинского «политузника»

Париж, , 18:03 — REGNUM У стен российского посольства в Париже началась бессрочная «голодовка» в поддержку украинского террориста Олега Сенцова, отбывающего длительное заключение в российской тюрьме, сообщило 16 сентября международное французское радио Rfi.

У стен посольства установлена палатка, в которой постоянно дежурит голодающий представитель французского кинематографа. Его «голодовка» длится 24 часа, затем его место занимает другой участник.

«Французское общество кинематографистов и интеллектуалов заявило, что держать поочередную голодовку будут до освобождения Олега Сенцова. Ее цель — напоминать, что если голодовка его сторонников может продолжаться долго, то время украинского режиссера с каждым днем все ближе подходит к концу», — рассказал арт-хаусный режиссер Кристоф Ружжиа.

По его словам, акция адресована не российским дипломатам, а западным политикам, которые должны добиться от России освобождения террориста.

Напомним, Олег Сенцов, которого украинская пропаганда называет «кинорежиссером» и «политзаключенным», осужден на 20 лет за подготовку терактов в Крыму.

Находясь в российской тюрьме, 14 мая 2018 года он объявил голодовку, которая продолжается вот уже 126 дней. Состояние «голодающего» удовлетворительное, он получает питательные инъекции, за его здоровьем следят врачи.

Читайте также: Состояние украинского «политзаключенного» Олега Сенцова в норме