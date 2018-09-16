США требует от Южной Корее увеличить расходы на содержание контингента

Сеул, , 18:21 — REGNUM 19−20 сентября в Вашингтоне состоится седьмое заседание представителей Республики Корея и США по подготовке нового соглашения о распределении расходов на содержание американских войск, размещённых на юге Корейского полуострова.

Южнокорейскую делегацию, в состав которой войдут представители министерства иностранных дел и министерства обороны возглавит представитель Чан Вон Сам, американскую — его коллега Тимоти Беттс, сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

В ходе предыдущих раундов переговоров сторонам не удалось сгладить разногласия и прийти к компромиссу по ряду спорных вопросов. Так, США требуют от Южной Кореи увеличить расходы на содержание воинского контингента; на данный момент корейская сторона оплачивает лишь половину. Девятое по счёту соглашение, заключённое в 2014 году, истекает 31 декабря этого года, поэтому сторонам необходимо договориться в ближайшее время.