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США требует от Южной Корее увеличить расходы на содержание контингента

Политика

США требуют от Южной Кореи увеличить финансирование затрат на содержание американского воинского контингента

Сеул, 16 сентября 2018, 18:21 — REGNUM  19−20 сентября в Вашингтоне состоится седьмое заседание представителей Республики Корея и США по подготовке нового соглашения о распределении расходов на содержание американских войск, размещённых на юге Корейского полуострова.

Южнокорейскую делегацию, в состав которой войдут представители министерства иностранных дел и министерства обороны возглавит представитель Чан Вон Сам, американскую — его коллега Тимоти Беттс, сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

В ходе предыдущих раундов переговоров сторонам не удалось сгладить разногласия и прийти к компромиссу по ряду спорных вопросов. Так, США требуют от Южной Кореи увеличить расходы на содержание воинского контингента; на данный момент корейская сторона оплачивает лишь половину. Девятое по счёту соглашение, заключённое в 2014 году, истекает 31 декабря этого года, поэтому сторонам необходимо договориться в ближайшее время.

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Зарубежная хроника
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