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В Бангладеш оппозиционная партия требует помощи ООН на выборах

Политика

Националистическая партия Бангладеш (НПБ) просит Организацию объединенных наций (ООН) об оказании им прямой помощи на предстоящих XI парламентских выборах

Нью-Йорк, США, 16 сентября 2018, 18:06 — REGNUM  В преддверии XI парламентских выборов в Бангладеш генеральный секретарь Националистической партии Бангладеш Мирза Фахрул Ислам Аламгир прибыл в Нью-Йорк, чтобы добиться помощи от ООН на выборах. Об этом сообщает бангладешское новостное издание «Дойник иттефак». Мирза Аламгир встретился с помощником генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Мирославом Дженкой. По имеющейся у журналистов информации, Мирза Аламгир также пытался добиться аудиенции у генерального секретаря ООН — Антониу Гутерреша.

Различные источники в СМИ утверждают, что генсек НПБ на встрече с Мирославом Дженкой делал упор на то, что правящая в Бангладеш партия Авами лиг притесняет оппозицию, в том числе заводит уголовные дела против высшего руководства главной оппозиционной силы — НПБ. Однако сам Мирза Аламгир отказался от каких-либо официальных заявлений по этому поводу. По окончании встречи в Нью-Йорке генеральный секретарь НПБ отбыл в Вашингтон.

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Зарубежная хроника
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