Избирательная комиссия Мальдив не запретит иностранным СМИ освещать выборы

Мале, , 18:13 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Мальдив Ахмед Шариф заявил журналистам, что не будет запрещать иностранным сми освещать президентские выборы в стране, которые намечены на 23 сентября.

Это заявление стало ответом на предположение оппозиционных партий о запрете иностранным средствам массовой информации освещать выборы.

В своем сообщении, председатель избирательной комиссии Ахмед Шариф выразил обеспокоенность по поводу того, что иностранные СМИ распространяют ложную информацию, однако добавил, что согласно конституции страны представителям всех СМИ разрешено освещать президентские выборы.

По сообщению мальдивского новостного агентства Edition, избирательная комиссия уже открыла заявки для международных журналистов, однако общее их количество не сообщается.

Стоит отметить, что также была увеличена продолжительность деловых виз в страну с 15 до 30 дней.