Индия и Сербия расширяют двустороннее сотрудничество

Белград, , 18:16 — REGNUM 15 сентября во время своего визита в Сербию вице-президент Индии Венкайа Найду подписал с президентом Сербии соглашение, которое подразумевает сотрудничество в различных сферах. Стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество в области экономики и культуры, а также объединить усилия по борьбе с терроризмом.

Вице-президент Индии сообщил представителям СМИ, что провел дискуссию по глобальным и региональным вопросам, представляющим общий интерес. Политик также выразил приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя странами.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в таких приоритетных областях, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, оборонное производство, наука, туризм и фармацевтика.

По информации индийского новостного агентства Ani, страны также подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах защиты и карантина растений, что, по мнению Венкайи Найду, поспособствует развитию торговли сельскохозяйственной продукции.

Политики договорились развивать туризм путем запуска прямых воздушных маршрутов между двумя странами.