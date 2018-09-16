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Индия и Сербия расширяют двустороннее сотрудничество

Политика

Вице-президент Индии Венкайа Найду и президент Сербии Александр Вучич подписали соглашение, направленное на расширение двустороннего сотрудничества между странами

Белград, 16 сентября 2018, 18:16 — REGNUM  15 сентября во время своего визита в Сербию вице-президент Индии Венкайа Найду подписал с президентом Сербии соглашение, которое подразумевает сотрудничество в различных сферах. Стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество в области экономики и культуры, а также объединить усилия по борьбе с терроризмом.

Вице-президент Индии сообщил представителям СМИ, что провел дискуссию по глобальным и региональным вопросам, представляющим общий интерес. Политик также выразил приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя странами.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в таких приоритетных областях, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, оборонное производство, наука, туризм и фармацевтика.

По информации индийского новостного агентства Ani, страны также подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах защиты и карантина растений, что, по мнению Венкайи Найду, поспособствует развитию торговли сельскохозяйственной продукции.

Политики договорились развивать туризм путем запуска прямых воздушных маршрутов между двумя странами.

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Зарубежная хроника
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