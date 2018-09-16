Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
17:56:58 МСК

Власти Индии озабочены ростом цен на нефть и падением курса рупии

Политика

Президент БДП (Бхаратия Джаната Парти) Амит Шах поделился озабоченностью правительства Индии по вопросам роста цен на бензин, а также снижением курса рупии по отношению к американскому доллару

Власти Индии озабочены ростом цен на нефть и падением курса рупии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Нью-Дели, 16 сентября 2018, 17:49 — REGNUM  Центральное правительство обеспокоено ростом цен на бензин и дизельное топливо в стране, а также падением курса индийской рупии по отношению к американскому доллару, — заявил 15 сентября во время пресс-конференции президент правящей партии Индии Амит Шах. Политик добавил, что власти скоро приступят к поиску решений этих проблем.

По информации индийского новостного агентства Ani, в своей речи он объяснил, что торговая война между США и Китаем, а также напряженность в отношениях между США и странами-производителями нефти прямым образом повлияли на ситуацию с ценами в стране.

Напомним, что сейчас в Нью-Дели бензин продается за 81.63 рупию за литр (примерно 77 рублей), а цена на дизельное топливо достигла 73.54 рупий за литр (примерно 69 рублей). В это же время курс индийской рупии превысил 72 за один доллар США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить