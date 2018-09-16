Власти Индии озабочены ростом цен на нефть и падением курса рупии

Нью-Дели, , 17:49 — REGNUM Центральное правительство обеспокоено ростом цен на бензин и дизельное топливо в стране, а также падением курса индийской рупии по отношению к американскому доллару, — заявил 15 сентября во время пресс-конференции президент правящей партии Индии Амит Шах. Политик добавил, что власти скоро приступят к поиску решений этих проблем.

По информации индийского новостного агентства Ani, в своей речи он объяснил, что торговая война между США и Китаем, а также напряженность в отношениях между США и странами-производителями нефти прямым образом повлияли на ситуацию с ценами в стране.

Напомним, что сейчас в Нью-Дели бензин продается за 81.63 рупию за литр (примерно 77 рублей), а цена на дизельное топливо достигла 73.54 рупий за литр (примерно 69 рублей). В это же время курс индийской рупии превысил 72 за один доллар США.