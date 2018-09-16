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«Индийский Национальный Конгресс не стал лидером оппозиции в стране»

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что партия Индийский Национальный Конгресс (ИНК) не справилась с ролью лидера оппозиционных сил в стране

Нью-Дели, 16 сентября 2018, 19:54 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил партию ИНК (Индийский Национальный Конгресс) в том, что она не смогла сыграть роль оппозиции в стране после поражения на выборах в 2014 году. Обращаясь к членам правящей партии БДП («Бхаратия Джаната Парти» или Индийская народная партия), политик заявил, что ИНК не смог должным образом управлять государством, а после поражения на выборах, не справился и с ролью центра оппозиции в стране. Премьер-министр добавил, что члены партии работают только для обеспечения интересов семьи Ганди. По его мнению, ни одна из оппозиционных партий не способна объединить антиправительственные силы в стране. По информации индийского новостного агентства Ani, Нарендра Моди отметил, что партия ИНК предпринимает попытки разобщить и разделить общество.

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Зарубежная хроника
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