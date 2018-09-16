Премьер Танзании высоко оценил итоги работы главы страны Джона Магуфули

Додома, , 17:56 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива во время своего выступления на 12 сессии парламента Танзании заявил, что за три года пребывания в должности президент страны Джон Магуфули достиг значительных успехов.

По сообщению танзанийской газеты «Mwananchi», премьер подчеркнул, что во время президентства Магуфули был закуплен транспорт для сообщения по озерам Ньяса, Танганьика и Виктория, была построена железная дорога, имеющая международное значение. Также во время президентства Магуфули национальный авиаперевозчик получил поддержку, которая позволила ему возобновить деятельность. Эти меры окажут благотворное влияние на туризм, здравоохранение и сельское хозяйство.

Среди других достижений Магуфули, премьер-министр отметил строительство нефтепровода из Уганды в Танзанию, реализацию проектов по электрификации страны, расширение доступа к здравоохранению и начальному образованию и борьбу с коррупцией. Для борьбы с коррупцией был учрежден специальный суд.

Господин Маджалива заявил, что все эти меры позволят Танзании стать страной со средним уровнем дохода к 2025 году и призвал инвесторов вкладывать в Танзанию.