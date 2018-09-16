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ЕС требует заключения финального соглашения между Косово и Сербией в 2019

Политика

Комиссар ЕС Йоханнес Ханн прокомментировал финальное соглашение между Белградом и Приштиной и сроки его заключения

Скопье, 16 сентября 2018, 18:03 — REGNUM  Комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Ханн в интервью македонскому новостному агентству МИА заявил, что финальное соглашение между Сербией и Косово должно быть заключено к середине 2019 года:

«Нашей целью должно стать достижение соглашения к середине следующего года, поскольку позже начнет работать новая комиссия и не будет хорошо, если мы затянем переговоры на слишком долгий срок».

Он также предупредил Косово и Сербию о беспокойстве международного сообщества в связи с решениями, которые должны быть выработаны в ходе диалога.

«Это не значит, что одно двустороннее решение должно стоить другого. Вовсе наоборот, оно должно способствовать скорейшему достижению общей цели — стабильности в регионе» — заявил Хан в интервью македонскому новостному агентству МИА.

На данный момент не известна дата следующей встречи президентов Сербии и Косово Александра Вучича и Хашима Тачи.

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Зарубежная хроника
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