В Приштине Посол Франции встретился с лидерами косовской оппозиции

Приштина, , 17:43 — REGNUM Глава косовского Движения за самоопределение Альбин Курти совместно с главой парламентской группы Главком Конюфцем и координатором секретарита по внешним отношения Норой Фетоши, встретился с послом Франции в Приштине Дидье Чапером, секретарем миссии Кэрол Блестер-Феффер и ответственными по политическими вопросам Тимоти Барбером и Фикрие Плашнику. Как сообщает косовское новостное агентство «Бота Сот», на данной встрече обсуждалась политическая ситуация в стране, особое внимание было уделено диалогу между Сербией и Косово. Курти сообщил послу Франции позицию движения за самоопределение: президент Республики Косово Тачи не обладает достаточной платформой и мандатом, а также необходимой поддержкой для ведения столь опасной игры. Дабы отвлечь внимание от других своих авантюр, Тачи пытался использовать перспективу вхождения Косово в ООН, а теперь вновь пытается использовать с той же целью районы Прешево, Медведжи и Буяноваца. Затем Курти подчеркнул, что признание независимости Косово, равноправие Сербии и Косово и борьба с прошлым являются той формулой, которая заключает в себе условия подлинно устойчивого мира, а потому следует говорить и работать над обеспечением гражданских прав сербов в Косово, а не о торге территориями авторитарных президентов. Албанский политик также отметил, что Сербия должна сильно измениться, чтобы наладить хорошие соседские отношения с Косово, поскольку речь президента Сербии Александра Вучича в Митровице отражает совершенно обратную ситуацию: Вучич одобрительно отозвался бывшем о президенте Сербии Слободане Милошевиче, что оскорбляет память албанцев о геноциде по отношению к мирному населению в ходе Югославских войн. Чапер подчеркнул, что Франция намерена оказывать помощь странам Западных Балкан, особенно Косово, на пути в Евросоюз, сделав акцент на важности проведении реформы правосудия в республике. Стороны договорились о регулярных контактах и дальнейших встречах.