Представители парламента Эстонии улетели в командировку на Украину

Таллин, , 16:29 — REGNUM По сообщению информационного портала Таллинской городской управы «Stolitsa», вслед за президентом Эстонии в субботу, 15 сентября, Украину посещают эстонские парламентарии, а точнее члены комиссии Рийгикогу по зарубежным делам. Визит, который продлиться до следующего четверга, возглавил Макро Михкельсон.

В ходе визита делегация планирует посетить Киев и регионы Восточной Украины, где идут военные действия, а именно Славянск, Краматорск и Красногорск. По словам председателя комиссии Макрко Михкельсона, цель визита в первую очередь состоит в получении «хорошего обзора ситуации безопасности и социально-экономической ситуации в находящемся под контролем Украины регионе Донецка».

В Киеве у комиссии запланированы встречи с председателем комиссии Верховной Рады по зарубежным делам Ханной Хопко, с председателем парламентской группы Украина-Эстония Бориславом Березой и секретарем Совета по безопасности и обороне Украины Александром Турчиновым, сообщается на информационном портале «Stolitsa». По заявлению председателя комиссии, главными темами на встречах в Киеве станут «межгосударственные отношения и готовность Украины без потрясений провести в следующем году президентские и парламентские выборы».

«Несмотря на растущее давление России и четвертый год продолжающуюся агрессию Украина сумела сделать движение, шаг за шагом приближающее к европейским стандартам правового государства», — заявил Макро Михкельсон.

По его мнению, Эстония внесла «свой вклад» во многие программы развития, ежегодно инвестируя около трех млн евро в поддержку Украины.