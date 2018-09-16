Эстония — Украине: «Вы должны продемонстрировать конкретные реформы»

Таллин, , 16:26 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Украину с рабочим визитом, где встретилась со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Как сообщает эстонская общественно-политическая ежедневная газета Postimees, основными темами обсуждения в ходе встречи стали: ситуация на востоке Украины, «российская агрессия», а также реформы в сфере борьбы с коррупцией и предпринимательской среды.

В ходе своего виза в Киев глава эстонского государства также поучаствовала в 15-й ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES), которая прошла под названием «Будущее поколение всего» и была организована одним из самых влиятельных олигархов Украины — Виктором Пинчуком. В ходе конференции она провела беседу с Тони Блэром на тему цифрового общества и важности доступности новых технологий в современном мире, затем выступила участником дискуссии о правовом государстве и борьбе с коррупцией на Украине.

В ходе официальной встречи глав двух государств, по сообщению пресс-службы украинского президента, обсуждались «актуальные вопросы двусторонней повестки дня»: развитие торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества между прибалтийской республикой и Украиной. В пресс-релизе также было отмечено, что с Кальюлайд подробно обсуждалась проблема безопасности, обусловленной «продолжающейся военной агрессией России».

«Война, которая ведется на востоке Украины при поддержке России, а также оккупация Крыма, по-прежнему находятся в центре международного внимания. Европа не должна ослаблять внимания к этому вопросу, идти на принципиальные уступки или возвращаться к обычным отношениям с агрессором», — цитирует Postimees слова эстонского президента.

Впрочем, политические лидеры прибалтийского государства всегда рады обсудить «агрессивную Россию», как уже ранее сообщалось ИА REGNUM, Эстония живет угрозой нападения со стороны России. Так, например, эти летом в ходе мероприятия под названием «Следующие сто лет» (в данном случае Эстонии) глава эстонского государства свою вступительную речь посвятила именно «обличению российской агрессии на Украине и в Грузии».

По итогам встречи двух президентов было заявлено о том, что «скоординированы подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России, а также неотложные совместные шаги для освобождения украинских политических заключенных в российских тюрьмах». О том, что Эстония и Украина договорились о совместном противостоянии России, ранее сообщало ИА REGNUM.

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«Мы в Эстонии очень внимательно отслеживаем те усилия, которые Украина прилагает для превращения в европейское открытое общество. Украина должна предпринять конкретные шаги, которые показывают, что изменения на самом деле происходят. Эти шаги нужны не нам или Европейскому союзу — они нужны украинскому государству и людям. Создание антикоррупционного суда является одним из таких шагов, и мы надеемся, что он будет успешно функционировать. В то же время защита интересов иностранных инвесторов по-прежнему находится на Украине на низком уровне, что тормозит развитие украинской экономики», — сказала президент Кальюлайд после встречи с президентом Порошенко.

Глава украинского государства поблагодарил Эстонию и лично Керсти Кальюлайд за «неизменную политическую поддержку Украины и активную практическую помощь, в том числе и путем реализации конкретных проектов по восстановлению инфраструктуры на востоке Украины», передает «Sputnik Эстония».

Как сообщает газета Postimees, помимо президента Порошенко, президент Эстонии встретилась также с представителями оппозиции Юлией Тимошенко и Вячеславом Вакарчуком и открыла киевский офис эстонского творческого центра LIFT99, где встретилась с представителями наиболее успешных украинских стартапов.

Входе второго дня визита Керсти Кальюлайд также посетила город Днепропетровск, где посетила основанный на эстонских инвестициях завод Elme Messer Gaas международной компании Interpipe. Пользуясь удобным случаем, глава Эстонии пообщалась с местными губернатором и мэром и посетила «Музей АТО».