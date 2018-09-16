Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
16:25:10 МСК

Член ОП Максим Григорьев: Подсчет голосов в Приморье идет в штатном режиме

Политика

Сообщения о фальсификациях в ходе подсчета результатов второго тура губернаторских выборов в Приморье, распространенные некоторыми СМИ, не подтверждаются

Член ОП Максим Григорьев: Подсчет голосов в Приморье идет в штатном режиме
Иллюстрация: Primorsky.ru
Выборы в Приморском крае

Владивосток, 16 сентября 2018, 16:15 — REGNUM  Член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократииМаксим Григорьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM опроверг сообщения некоторых СМИ о нарушениях в ходе подсчета голосов во втором туре губернаторских выборов в Приморье. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» обвинил сотрудников избирательных комиссий края в фальсификации протоколов.

«Некоторое количество сообщений о вопросах и фальсификациях на выборах в Приморском крае мы действительно видим в сети Интернет. Но они не подтверждаются, — заявил Максим Григорьев, — В Приморье продолжает работать наш ситуационный центр. Связавшись с нашими наблюдателями, непосредственно находящимися на избирательных участках, в том числе и принимающих участие в подсчете голосов — а это порядка 1450 человек — мы убедились, что сообщения о фальсификациях во втором туре губернаторских выборов не подтверждаются. Подсчет голосов идет в штатном режиме, данные вовремя вводятся в систему «ГАС Выборы», никаких задержек нет».

«Если подобные сообщения будут появляться еще — у нас будет возможность связаться с наблюдателями непосредственно на участках, где могут быть заявлены нарушения, и оперативно проверить информацию», — подчеркнул директор Института проблем демократии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 16 сентября, в Приморье прошел второй тур выборов губернатора региона, так как неделю назад ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов — Андрей Тарасенко получил 46,57%, а Андрей Ищенко — 24,64% голосов жителей региона.

Читайте ранее: Еxit-poll в Приморье: Тарасенко — 53%, Ищенко — 47%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Приморского края-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить