Американский разведывательный БПЛА летал в Донбасс и вокруг Крыма

Симферополь, , 15:58 — REGNUM В воздушном пространстве Украины и Донбасса, а также в небе над прибрежными водами России в Черном море был замечен американский разведывательный беспилотный летальный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk. Об этом накануне, 15 сентября, сообщает ресурс PlaneRadar, который отслеживает подобные полеты.

Американский разведывательный беспилотник взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла. Затем БПЛА вошел в воздушное пространство Украины и взял курс на Донбасс. Там он несколько раз облетел линию фронта, по всей видимости собирая разведывательную информацию.

Затем БПЛА взял курс к Черномоу морю, облетев российское воздушное пространство над Крымом. Потом он приступил к мониторингу российского побережья Черного моря.

Одновременно с БПЛА в этом районе летал американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168 431.

К вечеру 15 сентября, оба самолета направились на аэродромы базирования.