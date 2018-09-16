Абэ: Япония не меняет свою позицию по Курилам и мирному договору с Россией

Токио, , 15:31 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посчитал нужны в очередной раз зафиксировать позицию его страны по вопросу Курильских островов и мирного договора с Россией. Об этом он заявил сегодня, 16 сентября, в эфире телеканала NHK во время дебатов с бывшим министром обороны Японии Сигэру Исибой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме Абэ в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина предложил изменить подход России и Японии к вопросу заключения мирного договора и принадлежности Курильских островов.

Путин, отталкиваясь от слова Абэ предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор между двумя странами до конца 2018 года без каких-либо предварительных условий.

Для Абэ это предложение стало шоком. Вернувшись в Японию он заявил, что подход Токио к вопросу «северных территорий» и мирного договора остается неизменным — сперва четыре острова, потом — мирный договор. При этом сам же Абэ на ВЭФ-2018 предложил изменить подход.

Для политической карьеры Абэ ситуация осложняется ещё тем, что вскоре должны состоятся выборы лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии. Тот кто выиграет эти выборы — автоматически станет премьер-министром Японии. Конкурентом Абэ на выборах является бывший министр обороны Сигэру Исиба.

При этом во многом Абэ расчитывал победить на этих выборах именно за счет того, что у него якобы сложились тпелые доверительные отношения с Владимиром Путиным и это якобы поможет ему добиться отторжения от России как минимум Южных Курил.

В ходе дебатов с Исибой, Абэ заявил, что и до и после предложения Путина он повторял ему японскую позицию по данному вопросу, которая остается неизменной.

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