Лондон, , 15:44 — REGNUM Служба безопасности Украины сроком на три года запретила въезд на территорию страны британскому коммунисту Эндрю Мюррею, сообщило британское издание Daily Mail 15 сентября со ссылкой на информацию, полученную от украинской спецслужбы.

В СБУ заявили, что политик:

«Считается частью глобальной пропагандистской сети Путина, продавая русскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины».

По это причине Мюррей представляет угрозу украинской национальной безопасности, отметили в ведомстве.

В Daily Mail также рассказали об организации «Солидарность с антифашистским сопротивлением на Украине"(SARU), которую основал Мюррей в 2014 году. Члены этой организации распространяют данные о преступлениях украинского режима, что противоречило официально принятой точкой зрения западных СМИ.

Британский коммунист также неоднократно выражал сомнения по поводу причастности России к трагедии самолета рейса MH-17, сбитого над воюющим Донбассом. Стоит отметить, что Мюррей также является советником лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина.

Напомним, по состоянию на начало августа, с начала 2018 года въезд ну Украину запретили 740 иностранцам.

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