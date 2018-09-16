В США демократы распространяют фальшивое «письмо Путина»

Вашингтон, , 14:15 — REGNUM В США в ходе многочисленных избирательных кампани на промежуточных выборах в Конгресс и выборах губернаторов штатов появилось фальшивое письмо якобы от президента России Владимира Путина в адрес конгрессмена-республиканца от Калифорнии Даны Рорабакера. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил на своей странице в американской социальной сети Facebook директор по коммуникациям МИА «Россия Сегодня» Петр Лидов-Петровский.

«Политтехнологу на заметку. И для любителей аргументов группы «а вот в Америке…». Это не муниципальные выборы в Балашихе. Это США. Калифорния. Современные избирательные технологии», — пишет Лидов-Петровский.

Он также опубликовал фотографию этого фальшивого письма.

В документе, написанном якобы от имени президента России Владимира Путина, сказано, что Америке нужно больше лидеров, таких как Дана, которых «не интересуют банальности, вроде прав человека или «свободных» и «честных» выборов».

Также в письме утверждается, что Путин очень поддерживает Рорабакера, с которым он «вместе работал сто лет», и высоко оценивает его заслуги перед Россией.

Лидов-Петровский пояснил, что данное письмо распространяют среди избирателей в Калифорнии представители Демократической партии США.

Стоит отметить, что Рорабакер избирается в Конгресс с 1989 года. В свое время он работал в администрации Рональда Рейгана. Рорабакер был одним из немногих американских политиков, который поддержал право Крыма на самоопределение.