Нино Бурджанадзе: «Грузия больше не может терять времени впустую»

Авигдор Эскин, , 14:03 — REGNUM

28 октября в Грузии должны состояться выборы президента. Лидер оппозиции Нино Бурджанадзе объявила о бойкотировании их.

: Нино Анзоровна, в чем причина вашего неучастия в этом политическом событии?

Грузия не может больше терять время впустую. Нам необходимы реальные дела, которые будут способствовать выходу страны из политического и экономического кризиса. Для этого необходимо изменить всю уродливую политическую систему Грузии. Поэтому мы начинаем уже готовиться к парламентским выборам 2020 года. Следует учесть, что нынешняя атмосфера зыбкой нестабильности может привести и к досрочным выборам. Мы должны заручиться такой поддержкой, которая даст нам силу внести изменения в систему и повести Грузию вперед. Однако президентские выборы представляются маловесомым фарсом сегодня.

: Но разве выборы гражданина страны номер один не являются главным политическим событием?

Так оно во многих странах. Так было и в Грузии до недавнего времени. Но в течение последних лет правящие олигархические круги лишили Президента тех полномочий, которые были у него прежде. Институт президентского правления предоставляет широкие возможности для реализации государственных проектов и развития государства. Нам бы это было очень полезно сейчас.

Своим неучастием в этих выборах я демонстрирую их никчемность сегодня. Этим я также выражаю протест против ошибочных и даже преступных поправок, лишивших у нас Президента полномочий.

К сожалению, наши СМИ и наша общественность не осознали пока должным образом всю порочность фактического аннулирования нашего института президентского правления. Сейчас все превратилось в игрушку в руках известного олигарха, который стал у нас де факто «гражданином номер один», поправ все демократические нормы.

Бидзина Иванишвили лишил людей выбора не только посредством обесценивания статуса Президента, но и созданием общей атмосферы неверия в саму возможность проведения нефальсифицированных выборов. Все знают сегодня, что результаты выборов будут подтасованы. Есть грустные прецеденты из недавнего прошлого. ЦИК и мощнейший административный ресурс в руках Иванишвили будут использованы для объявления тех результатов, которые устроят правящую верхушку.

: Получается, что Грузия сегодня страдает от антиконституционных посягательств на политическую систему еще больше, чем в пору Саакашвили?

Наши нынешние проблемы отличаются от горестей лет периода правления Саакашвили. Но можно смело сказать, что законодательство и процедуральные основы системы выборов и власти изменились в худшую сторону. Это приводит к неверию в возможность изменить систему. Мы повсеместно сталкивается с недовольством единовластием Олигарха. Но многие люди охвачены нигилизмом, неверием в перемены.

: Что даст в этих условиях ваше участие в выборах в парламент?

При широкой мобилизации мы сможем значительно уменьшить масштабы фальсификации. Мы должны вернуть людям веру в то, что государство будет служить общенациональным целям и заботиться об их интересах. Пора покончить с феодальной системой, внедренной олигархатом во главе с Иванишвили.

Разве это не оскорбительно для людей, что сегодня правительство беззастенчиво покупает их голоса за 20 или за 30 ларий?

Надо вернуть людям чувство собственного достоинства и гордости за страну. Мы будем бороться всеми законными методами, чтобы добиться изменения выборного законодательства и выборной среды. Только путём реально демократических выборов будет возможно изменить власть. Однако Олигарх это прекрасно понимает. И если власть будет сопротивляться этим демократическим требованиям, тогда мы должны быть готовы и к широкомасштабным выступлениям.

Мой политический опыт дает мне основания надеяться на то, что наше движение сможет изменить не только атмосферу, но и правящую силу в Грузии.

: Вы верите в то, что ваше движение может прийти к власти путем парламентских выборов?

В Грузии нет сегодня альтернативы нам. Правительство показало свою неспособность вести диалог с Россией и договариваться с ней. Более того, оно доказало свою немощь в отношениях с Америкой. Я уже не говорю о полном замораживании наболевшей темы наших беженцев из Абхазии и Южной Осетии и статуса этих грузинских территорий.

Мы также являемся единственной политической силой, которая сможет внести конституционные изменения с целью не только положить конец нынешнему феодальному олигархату, но и предотвратить такие явления в будущем.

Наша страна благословлена не только дивной природой, но и множеством человеческих талантов. При обретении свободы творчества и при должном уровне законности наш народ сумеет проявить свои лучшие национальные качества. Именно по причине уважения к людям мы не будем участвовать в фарсе под названием «выборы Президента». Именно по этой же причине мы идем на выборы в парламент с целью победить.

: Иными словами, политический климат в Грузии меняется быстрее, чем мы успеваем отслеживать?

Несомненно! Посмотрите, как в последние дни люди протестуют против легализации марихуаны в стране. Они видят, что правящая система покушается на их традиции и на их многовековой жизненный уклад. Это куда больше, чем просто партийная борьба.

Несмотря на то, что Иванишвили искусственно реанимировал Национальное движение (несмотря на раскол, оба крыла этого исчадия Саакашвили моментально объединятся, если такой приказ придет из Брюсселя или из Вашингтона) и сохраняет их как пугало для людей, чтобы на всех выборах ставить людей перед выбором между Иванишвили и Саакашвили. Мы же представляем реальную альтернативу всей этой загнившей системе.

: При таком уровне нестабильности встает вопрос о досрочных выборах?

Несомненно! Сегодняшняя власть допускает ошибку за ошибкой. Считаю, что на данном этапе они допустили роковую ошибку, который может стать детонатором для досрочных парламентских выборов. Если власть не пойдёт на уступки и решит провести в Парламент закон о культивировании марихуаны в стране, это неизбежно вызовет серьезнейший политический кризис. Тем более, что Церковь впервые так открыто заявила о своём противостоянии власти в данном вопросе. Люди начинают понимать, что Олигарх и его власть ничего не могут предложить молодёжи: ни рабочие места, ни перспективу развития страны. Они решили править людьми, одурманив их наркотиками, и именно столь низменными средствами обеспечить сохранение своей власти. Такое не прощается!