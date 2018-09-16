«Движение «Голос» вводит в заблуждение СМИ и экспертное сообщество»

Владивосток, , 13:43 — REGNUM Движение «Голос» распространило в социальных информацию о том, что нарушения в ходе голосования во втором туре губернаторских выборов в Приморье отслеживаются тенденциозно, и принимаются во внимание только нарушения со стороны кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

«Движение «Голос» не изменяет себе и своим спонсорам. Даже если выборы в Гренландии будут, то «Голос» посчитает, что белые медведи применяют административный ресурс против северных оленей и выполняют особое поручение от своих лесных российских сотоварищей по созданию неконкурентной среды и препонам при прохождении северных фильтров между льдинами», — рассказал сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя ситуацию.

«Что говорить о Приморье? Но «Голос» говорит и вводит в заблуждение СМИ и экспертное сообщество. При этом не понятно, на какие данные опирается «Голос», не имея своих наблюдателей в регионе, в отличие от Общественной палаты края, она опирается на данные 1450 своих наблюдателей, которые рассредоточены по разным УИК и ТИК», — продолжил Александр Брод.

«Так вот «Голос» возмущается тем, что представители ОП региона делают односторонние заявления и замечают только нарушения со стороны штаба кандидата от КПРФ. Возможно, из Москвы или заокеанского штаба «Голосу» виднее. Однако стоит посмотреть материалы приморских общественников на месте, можно убедиться, что они не щадят обеих кандидатов, и дают оценку выборам совершенно объективно. А вот «Голос» почему-то публикует только информацию в пользу кандидата от КПРФ. Так что «на зеркало неча пенять», — завершил свой комментарий член СПЧ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 16 сентября, в Приморье прошел второй тур выборов губернатора региона, так как неделю назад ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов — Андрей Тарасенко получил 46,57%, а Андрей Ищенко — 24,64% голосов жителей региона.

По данным exit-poll, по итогам второго тура выборов губернатора приморского края врио главы региона Андрей Тарасенко побеждает с результатом в 53% голосов. Его соперник, Андрей Ищенко от КПРФ набирает 47%, сообщает «КЦ «Эксперт Групп». Отказались отвечать на вопросы компании 30% проголосовавших.

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