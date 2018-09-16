Еxit-poll в Приморье: Тарасенко — 53%, Ищенко — 47%

Владивосток, , 13:28 — REGNUM По данным exit-poll, по итогам второго тура выборов губернатора Приморского края временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко побеждает с результатом в 53% голосов. Его соперник Андрей Ищенко (КПРФ) набирает 47%, сообщает «КЦ «Эксперт Групп».

Отказались отвечать на вопросы 30% проголосовавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 16 сентября, в Приморье прошел второй тур выборов губернатора региона, так как неделю назад ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов — Андрей Тарасенко получил 46,57%, а Андрей Ищенко — 24,64% голосов жителей региона.

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«Команда Андрея Тарасенко проделала определенную «работу над ошибками», отработал на Восточном экономическом форуме, и видно, что результаты прошлого тура были проанализированы и учтены», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Но, тем не менее, в регионе сохраняется высокий уровень конкуренции, и те цифры, которые мы сейчас видим по exit-poll, это доказывают. Но в exit-poll есть практика, что далеко не все люди отвечают на вопрос. Так что при таком разбросе, как 53 и 47 чисто математически могут быть разные варианты. Поэтому посмотрим, что покажет сам подсчет голосов. Но видно, что выводы командой Андрея Тарасенко сделаны, и он постарался за небольшой отрезок времени после первого тура донести до избирателей важные вещи, и дать понять, что он готов работать», — подчеркнула Анна Федорова.

В свою очередь, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев также отметил, что конкуренция во втором очень высокая.

«Не зря коммунисты были так озабочены исходом второго тура — разрыв совсем небольшой, конкуренция высокая. Будем ждать результатов подсчета голосов», — сказал эксперт.

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