Второй тур выборов губернатора Приморья: к 18:00 явка выросла до 29,15%

Владивосток, , 11:53 — REGNUM Явка избирателей во втором туре на выборах губернатора Приморья к 18:00 по местному времени (11:00 мск), за два часа до окончания голосования составила 29,15%. Жители края голосуют активнее, чем неделю назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самую большую явку во втором туре на выборах губернатора Приморья к 18:00 показали в Октябрьском муниципальном районе (41,37%), Дальнереченском муниципальном районе (40,28%), Хорольском муниципальном районе (38,65%). Менее активно голосуют жители Владивостока — в Первомайском районе города проголосовали всего 21,39% избирателей.

Явка в единый день голосования 9 сентября на выборах главы региона к 18:00 составила 26,57%.

Все 1 550 избирательных участка закроются в 20:00 по местному времени (13:00 мск), избирательные комиссии приступят к подсчету голосов и подведению итогов выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в избирком поступило около 10 жалоб на различные нарушения законодательства. В том числе на подвоз, подкуп избирателей, незаконную агитацию.

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«Коммунисты в Приморье идут ва-банк. Они решили, что у них появился шанс и хотят как в девяностые — через нарушения правил агитации, подвозы голосующих любой ценой выиграть второй тур губернаторских выборов», — прокомментировал ситуацию для ИА REGNUM президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

Некоторые из жалоб краевой избирком направил в правоохранительные органы.

Во втором туре на выборах губернатора Приморья участвуют два кандидата, которые набрали большинство голосов в единый день голосования 9 сентября, но не смогли заручиться поддержкой 50% избирателей. 16 сентября жители края выбирают главу региона из двух кандидатов: от КПРФ, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко и от «Единой России», врио губернатора края Андрей Тарасенко.