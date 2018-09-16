Член СПЧ Александр Брод: «В Приморском крае есть повод для беспокойства»

Владивосток, , 11:14 — REGNUM Избирательная комиссия Приморского края направила в правоохранительные органы несколько жалоб, касающиеся подвоза и подкупа избирателей, а также незаконной агитации в соцсетях в ходе второго тура выборов губернатора региона.

«Всю неделю мы взаимодействуем с Общественной палатой Приморского края, с местными юристами, экспертами, правозащитниками. И сейчас в регионе находится наш федеральный эксперт, член совета Ассоциации «Гражданский контроль», президент Гильдии Российских адвокатов, Владимир Самарин. Он посещает участки, контактирует с Общественным штабом по наблюдению за выборами. В течение недели наблюдались агитационные материалы со стороны кандидата от КПРФ без необходимых выходных данных, а сегодня общественники зафиксировали на двух участках во Владивостоке и по региону — в поселке Кавалерово — подвоз избирателей в пользу кандидатов от КПРФ, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Направлены жалобы в краевую избирательную комиссию, я только что разговаривал с заместителем председателя краевого избиркома, у них три жалобы, которые перенаправлены в правоохранительные органы. Также идет проверка силами территориальных избирательных комиссий. Поэтому есть повод для беспокойства. Ждем оперативной реакции со стороны территориальных правоохранительных органов. Информация будет чуть позже», — добавил Александр Брод.

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