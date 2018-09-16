Армения в ЕАЭС: что опаснее — введение рубля или отказ от доллара?

Симон Караханян, , 11:14 — REGNUM

Первого ноября этого года исполнится 25 со дня основания Европейского союза, хоть и региональная интеграция юридически была закреплена чуть ранее, Маастрихтским соглашением в 1992 году (вступило в силу 1 ноября 1993 года). Спустя 6 лет Европейский союз уже имел свою региональную валюту, правда, в наличный оборот она была введена в 2002 году.

Сегодня введение общей региональной валюты время от времени обсуждается в рамках другого интеграционного объединения — Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Страны, являющиеся членами ЕАЭС, ранее уже имели опыт сосуществования в рамках другого, более крупного сообщества, СССР, и, казалось бы, на этом пространстве введение общей валюты было бы проще, особенно если принять в качестве нее рубль (российский) и двигаться, исходя из этой реальности.

Однако некоторые представители Евразийского союза увидели в рубле как единой валюте угрозу национальному суверенитету стран. Рубль, по их мнению, окончательно реанимирует Советский Союз. Альтернативной валюты, пользующейся доверием всех стран-членов, пока предложено не было (если не считать таковой акметал Нурсултана Назарбаева, предложенную в 2009 году, — ИА REGNUM ). В любом случае, до перехода на новый интеграционный этап, законодательное поле, регулирующее экономики стран-участниц требует серьезной гармонизации. Поэтому вообще все разговоры о единой валюте было решено отложить до 2025 года. Очевидно, что внедрению единой валюты должна предшествовать общая, согласованная и гармонизированная денежно-кредитная политика. То есть единая валюта должна венчать полную интеграцию, а не быть ее отправной точкой. И самое главное, переход на единую валюту должен быть выгоден Союзу. Как ранее уже не раз говорил известный экономист, бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, Армении уже сейчас выгодно платить за импортируемые из России газ и нефть в рублях. По его словам взаиморасчеты между странами-членами ЕАЭС должны проводиться в другой валюте, а не в долларах. Если переход в рублевую зону неприемлем для некоторых стран, то Грант Багратян предлагает перейти хотя бы на безналичные взаиморасчеты в нацвалютах.

То есть несмотря на то, что тему единой валюты решено было отложить до 2025 года, она не теряет своей актуальности и периодически всплывает, вызывая новые дискуссии. Поэтому неудивительно, что вице-премьер Армении Мгер Григорян, принимавший участие в экономическом форуме во Владивостоке, заявил телеканалу МИР24, что

«без единой валютной зоны те эффекты, которые можно получить от экономических интеграций, союзов, они неполноценны, если работают в валюте другого союза или другой страны».

По его мнению, актуальность процесса создания единой валютной зоны очевидна и этот процесс будет происходить достаточно активно. Однако спустя сутки после этих слов государственному агентству «Арменпресс» М. Григорян дал весьма своеобразные разъяснения:

«В моем интервью и слова не было об отказе от какой-либо валюты. Речь шла о том, что любой экономический союз более эффективен, если действует в зоне единой валюты», — сказал он.

Действительно, вице-премьер не произносил слова «доллар», хотя трудно не догадаться о том, что речь идет именно о валюте США. Да и вопрос журналиста был о планах отказа от доллара. Ранее же на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке президент России Владимир Путин отметил, что все больше стран думают об отказе от доллара и переходе к торговле в национальных валютах.

Слова вице-премьера, однако, вызвали негативную реакцию в Армении, особенно среди противников новой власти, которая, будучи оппозицией, еще совсем недавно выступала вообще за выход Армении из ЕАЭС. Некоторые СМИ назвали слова армянского чиновника «скандальными заявлениями».

Неловкая и неудачная попытка вице-премьера оправдаться вряд ли, однако, является результатом критики прежней власти или требовательных сторонников. Скорее всего, это жест в сторону США, которые, по мнению аналитиков, продолжают с пониманием относиться к торгово-экономическому сотрудничеству Армении с Ираном и не станут вводить санкций против Еревана. Очевидно, что при таком лояльном отношении Вашингтона, по меньшей мере, неуместно говорить об отказе от доллара в рамках ЕАЭС, который, кстати, при содействии Армении подписал с Ираном соглашение о Зоне свободной торговли. США до сих пор, учитывая геополитическое положение Армении, ограниченность ее возможностей торговли в условиях двух закрытых границ — с Турцией и Азербайджаном — не применяли адресных санкцией к армянским компаниям. Однако необдуманные высказывания и заявления впредь могут негативно отразиться на отношениях Армении и США.