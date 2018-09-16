Политолог: В Приморском крае коммунисты пошли ва-банк

Владивосток, , 10:45 — REGNUM Избирательная комиссия Приморского края направила в правоохранительные органы несколько жалоб, касающиеся подвоза и подкупа избирателей, а также незаконной агитации в соцсетях в ходе второго тура выборов губернатора региона.

«Коммунисты в Приморье идут ва-банк. Они решили, что у них появился шанс и хотят как в девяностые — через нарушения правил агитации, подвозы голосующих хотят любой ценой выиграть второй тур губернаторских выборов», — прокомментировал ситуацию для ИА REGNUM президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Всего в избирком поступило около 10 жалоб различного характера, по всем проводятся проверки», — цитирует Интерфакс слова секретаря избирательной комиссии Приморского края Натальи Камаевой.

Она уточнила, что поступили несколько жалоб на проведение незаконной агитации, проводимой в соцсетях и через сообщения в мессенджере WhatsApp.

«От доверенного лица кандидата Андрея Тарасенко поступили две жалобы на осуществление подкупа и подвоза избирателей со стороны оппонента. Речь идет о двух участках в Ленинском районе Владивостока и одном в Кавалеровском районе. Жалобы направлены в УМВД по Приморскому краю для проверки «, — сказала Наталья Камаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 16 сентября, в Приморье проходит голосование во втором туре на выборах губернатора края. Явка на 12:00 по местному времени (05:00 мск) составила 13,54%. В единый день голосования 9 сентября к полудню явка составляла 12,63%.

Активнее всего голосуют жители Октябрьского муниципального района, здесь к 12:00 16 сентября явка составила 23,44%. Самую низкую явку показывают избирательные участки Первомайского и Первореченского районов Владивостока — 8,29%.

Во второй тур на выборах губернатора Приморья вышли кандидат от КПРФ, депутат Законодательного собрания Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России», врио главы региона Андрей Тарасенко.

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