В Тбилиси отслужили молебен против разведения и экспорта марихуаны

Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Акция протеста в форме молебна прошла 15 сентября поздно вечером у здания Тбилисского сакребуло (столичного собрания). Организована она была грузинскими священниками и направлена против законопроекта, который предусматривает разведение конопли и экспорт каннабиса (пусть даже в медицинских целях). Этот законопроект был разработан МВД Грузии, одобрен правительством и направлен на утверждение парламента страны.

В молебне принимали участие несколько десятков высокопоставленных священнослужителей Грузинской православной церкви, которые заявляли, что не допустят принятия закона, направленного против населения страны и преступного по своему содержанию.

«Вначале они приняли закон о декриминализации (марихуаны), затем о ее легализации, а сейчас уже поставили нас перед необходимостью принятия закона о разведении плантаций. Это преступление перед собственной страной, народом, родиной, а главное — перед Богом», — заявил один из выступавших на акции священников.

Он предупредил правительство Грузии, что ни одна власть вечной и непобедимой не была и не будет.

«И коммунисты в 20-м веке думали, что они непобедимы, и режим Саакашвили считал, что одолеть его никто не сможет. И нынешняя власть пусть не считает себя несокрушимой. Устоять перед народом и церковью никто не сможет», — заявил представитель ГПЦ.

Останавливаться на одной акции протеста грузинское духовенство и прихожане церкви не намерены.

С утра 16 сентября во всех храмах Грузии и Тбилиси состоится служба, на которой открыто осудят «преступные намерения властей» и попытки нажиться на марихуане за счет собственного народа, после чего со всех церквей столицы в направлении кафедрального Собора Святой Троицы устроят шествие протеста. В храме Святой Троицы участников шествия примет католикос-патриарх Илия Второй, который посвятит теме легализации и экспорта марихуаны свою традиционную воскресную проповедь.

О намерении властей Грузии разрешить культивацию и экспорт марихуаны стало известно после заседания правительства 12 сентября, на котором МВД представило соответствующий законопроект, одобренный кабинетом министров.

Между тем, дотошные грузинские СМИ выяснили, что за этим законопроектом стоят интересы лидера и председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Как сообщили телекомпания «Рустави-2» и ряд информагентств, Иванишвили владеет 251 тысячей акций в американской корпорации Goldsman Sachs, которая помогает инвесторам, развивающим бизнес по выращиванию и экспорту конопли в медицинских целях.