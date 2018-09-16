ООН опубликовала рейтинг стран по уровню человеческого развития

Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM Организация Объединённых Наций опубликовала рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития. Доклад под названием «Индексы и индикаторы человеческого развития» опубликован на сайте ООН.

В рейтинг вошли 189 государств. 59 из них считаются странами с высоким уровнем развития, 39 — с низким. В аналогичном рейтинге 2010 года странами с высоким уровнем развития считались 46 государств, с низким — 49.

Рейтинг составлялся исходя из оценки средней продолжительности жизни, средней и предполагаемой продолжительности обучения и объему валового национального продукта (ВНП) на душу населения.

Первое место в рейтинге досталось Норвегии. По данным ООН, средняя продолжительность жизни в этой стране составляет 82 года, средняя продолжительность обучения — около 12 лет, предполагаемая продолжительность обучения — чуть меньше 18 лет. Объем валового национального продукта на душу населения в Норвегии составляет $68 тыс.

На втором месте оказалась Швейцария, на третьем — Австралия. Замыкают первую десятку Нидерланды.

Самое последнее место досталось Нигеру. ООН оценивает среднюю продолжительность жизни в этой стране в 60 лет, среднюю продолжительность обучения — в 2 года, предполагаемую — в 5,5 лет. ВНП на душу населения в Нигере — всего $906.

Россия оказалсь на 49-м месте и таким образом она попала в число развитых стран. ООН оценивает среднюю продолжительность жизни в России в 71 год, среднюю продолжительность обучения — в 12 лет, предположительную продолжительность — 15,5 лет. Валовый национальный продукт на душу населения в России составляет $24 тыс.