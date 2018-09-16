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Президент Финляндии считает, что у России нет причин нападать на его страну

Политика

Кроме этого Саули Ниистё отметил, что наличие разногласий между Москвой и Хельсинки не мешают обеим странам поддерживать отношения

Президент Финляндии считает, что у России нет причин нападать на его страну
Иллюстрация: Kremlin.ru
Саули Ниинистё

Хельсинки, 16 сентября 2018, 07:53 — REGNUM  Об отсутствии у России причин для нападения на Финляндию заявил финский президент Саули Ниинистё 16 сентября в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine.

«Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на Финляндию», — заявил президент Финляндии.

Кроме этого Саули Ниистё отметил, что наличие разногласий между Москвой и Хельсинки не мешают обеим странам поддерживать отношения.

Также финский лидер вспомнил совет, который он дал президенту США Дональду Трампу перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

«Необходимо быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень хорошо», — сказал финский президент американскому лидеру.

Отметим, 22 августа состоялась встреча Президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё. По её итогам финский лидер назвал прошедшие переговоры «солнечными», а Владимир Путин — «содержательными». Также российский лидер тогда отметил, что у России и Финляндии присутствует «обоюдный настрой на развитие добрососедских отношений между двумя странами».

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Внешняя политика России
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