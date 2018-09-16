Наблюдатели Общественной палаты РФ контролируют выборы в Приморье

Владивосток, , 07:04 — REGNUM По оценке Общественной палаты РФ голосование во втором туре на выборах губернатора Приморского края проходит спокойно. За ситуацией на избирательных участках в регионе наблюдают 1 450 представителей ОП РФ, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

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«Голосование идёт в Приморском крае достаточно спокойно. Для нас важно, что обеспечивается контроль за выборами со стороны общественной палаты. 1 450 общественных наблюдателей от палаты работают на избирательных участках Приморского края. Соответственно, если появляется какая-то информация о нарушениях с участков, у нас есть возможность оперативно связаться с людьми и установить, что происходит», — прокомментировал Максим Григорьев.

Он отметил, что на выборах в Приморском крае был целый ряд вопросов ситуации на избирательных участках, которые в основном размещались в социальных сетях. Большая часть из них не соответствовала действительности.

«Очень много эмоциональных оценок даётся в социальных сетях. Юридически они ничем не подкреплены и не являются нарушением избирательного законодательства», — пояснил Григорьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 16 сентября, в Приморье проходит голосование во втором туре на выборах губернатора края. Явка на 12:00 по местному времени (05:00 мск) составила 13,54%. В единый день голосования 9 сентября к полудню явка составляла 12,63%.

Активнее всего голосуют жители Октябрьского муниципального района, здесь к 12:00 16 сентября явка составила 23,44%. Самую низкую явку показывают избирательные участки Первомайского и Первореченского районов Владивостока — 8,29%.

Во второй тур на выборах губернатора Приморья вышли кандидат от КПРФ, депутат Законодательного собрания Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России», врио главы региона Андрей Тарасенко.