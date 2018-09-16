Жители Приморья голосуют активнее во втором туре выборов губернатора края

Владивосток, , 05:53 — REGNUM Явка на выборах губернатора Приморского края во втором туре к 12:00 по местному времени (05:00 мск) составила 13,54%. Активнее всего голосуют избиратели Октябрьского муниципального района, здесь явка к полудню составила 23,44%, Ханкайский муниципальный район — 21,73%, Ольгинский муниципальный район — 21,17%, Дальнереченский муниципальный район — 21,16%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

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Менее активно голосуют жители Первореченского и Первомайского районов Владивостока — 8,29% явка избирателей к 12:00.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморье открылись 1 550 избирательных участков. Правом голоса в крае обладают почти 1,5 млн избирателей.

Ко второму туру выборов губернатора более 10 тыс. человек проголосовали досрочно.

Неделю назад, в единый день голосования 9 сентября явка избирателей на выборах губернатора Приморского края к полудню составила 12,63%.

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Депутат Законодательного собрания, художественный руководитель краевого театра Горького, народный артист России Ефим Звеняцкий призвал жителей Приморья активнее голосовать на выборах губернатора.

«Я занимаюсь культурой, изучаю людей, которые приходят в театры, музеи и картинные галереи. Сегодня все больше людей ходят на выставки и постановки, например, в нашем театре всегда аншлаги. Но сегодня я призываю принять участие в значимом мероприятии — в голосовании. Мы должны вместе совершить этот важный в истории Приморского края шаг», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, явка во втором туре на выборах губернатора Приморского края к 10:00 по местному времени (03:00 мск) составила 5,08%.

Во втором туре выборов губернатора Приморья участвуют два кандидата, которые по результатам первого тура 9 сентября набрали наибольшее количество голосов, но не смогли преодолеть необходимый для победы барьер в 50%. 16 сентября жители региона выбирают из двух кандидатов: от КПРФ, депутат Законодательного Собрания Андрей Ищенко и от «Единой России», врио главы Приморья Андрей Тарасенко.