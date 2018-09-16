Названа вероятная дата введения США новых пошлин против Китая

Вашингтон, , 03:58 — REGNUM О введении пошлин на дополнительные группы товаров из Китая на сумму $200 млрд американские власти могут объявить 17 или 18 сентября. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Источники издания также сообщают дату нового раунда торговых переговоров с китайской делегацией, намеченную в Белом доме. Переговоры должны состояться 27−28 сентября, при этом руководить американской делегацией будет министр финансов Стивен Мнучин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США ввели 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров общей суммой на $50 млрд. Пекин незамедлительно ответил аналогичными тарифами по отношению к импорту из США на ту же сумму.

Позднее в Белом доме предложили ввести пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд, а 7 сентября президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить список еще на $267 млрд.

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