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Боевики подготовили емкости с хлором для провокации в Идлибе

Политика

Террористы рассчитывают обвинить в атаке правительственные силы

Идлиб, Сирия, 16 сентября 2018, 03:44 — REGNUM  В сирийской провинции Идлиб боевики готовятся совершить провокации с применением химических веществ. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доставили несколько емкостей с хлором в населенный пункт Басанкуль в провинции Идлиб. Применив отравляющие вещества, террористы рассчитывают обвинить в этом правительственные силы, пояснил Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября МИД РФ сообщил о намерении боевиков инсценировать применение химического оружия властями Сирии в провинции Идлиб. Планы боевиков и «белых касок», выдающих себя за гуманитарную организацию, раскрыты, заявила представитель МИД Мария Захарова. Несмотря на это, подготовка постановочной акции в Идлибе продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: «Боевики Идлиба продолжают готовить инсценировки химической атаки»

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Война в Сирии
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