Пушков о санкциях: Волкер признал то, что скрыть невозможно

Москва, , 03:12 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпредставителя госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера о готовности многих стран ЕС отменить санкции против России. Держать это втайне уже невозможно, написал сенатор 16 сентября в своем мкроблоге в Twitter.

«Удерживать позицию ЕС в пользу санкций, даже за счёт горячих призывов к единству стран-членов, становится все труднее», — отметил Пушков.

По его словам, ключевых причин здесь две. Во-первых, ограничения влекут за собой большой ущерб для экономики, а во-вторых, они безрезультатны.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках форума Yalta European Strategy в Киеве Волкер заявил о растущем количестве голосов в ЕС за снятие санкций с России. Непродление закона об особом статусе Донбасса даст аргументы тем, кто продвигает идею отмены ограничений, добавил он.

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