«Братья, партнеры и товарищи»: во Вьетнаме принимают китайскую делегацию

Хошемин, Вьетнам, , 02:49 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с заместителем премьер-министра Вьетнама Нгуен Тхиен Няном в городе Хошимине, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

«Мы должны ценить и дорожить дружбой, заложенной страшим поколением лидеров наших стран, а также укреплять позитивные плоды вьетнамско-китайского всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества в интересах народов обеих стран», — заявил Нян, добавив, что город Хошимин занимает очень важную долю экономики Вьетнама и в перспективе он будет превращен в «умный» город, который будет тесно сотрудничать с рядом городов и провинций Китая.

Со своей стороны, Ван И отметил, что Китай и Вьетнам являются братьями, партнерами и товарищами, и страны пронесли мир и гармонию во взаимоотношениях друг с другом через многие времена. Кроме того, их роднит их социалистическая природа.

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Напомним, что Ван прибыл во Вьетнам с целью председательства на 11-й встрече Китайско-Вьетнамского координационного комитета двустороннего сотрудничества по приглашению министра иностранных дел Фам Бинь Миня. В составе китайской делегации также присутствуют руководители провинции Гуандун, Гуанси, Юньнань и Чунцин.

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