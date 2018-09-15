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Певец Вакарчук рассказал политикам Украины, как они разворовывают страну

Политика

Святослав Вакарчук выступил на конференции YES

Певец Вакарчук рассказал политикам Украины, как они разворовывают страну
Иллюстрация: Yes-ukraine.org
Святослав Вакарчук

Киев, 15 сентября 2018, 23:27 — REGNUM  Украинские политики 27 лет разворовывают страну, заявил певец Святослав Вакарчук 15 сентября во время выступления на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES), которая проходит в Киеве.

«27 лет политики занимаются политикой и что мы видим? Какое слово у вас напрашивается наибольше? Что делают политики? Воруют, — заявил певец. — То есть, переводя на нормальный язык, их лозунг должен был быть таким: пусть музыканты поют, а мы будем продолжать воровать».

Вакарчук также отметил, что не готов мириться с таким положением дел.

«В общем, выступление действительно вышло яркое. Особенно про воров понравилось — выступление про воров для воров на форуме воров. Вот такой и будет Вакарчук-президент — красивый, хорошо говорящий, спрашивающий «простых людей», развлекающий воров байками про воров, и ничего самостоятельно не решающий», — прокомментировал выступление певца блогер Юрий Касьянов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, украинские политологи считают вокалиста группы «Океан Эльзы» вероятным кандидатом на пост президента Украины, хотя сам Вакарчук не объявлял о своей готовности участвовать в выборах. Социологи отмечают, что у Святослава Вакарчука один из наименьших антирейтингов среди украинских политиков.

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