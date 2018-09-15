Трамп может уволить главу Пентагона — СМИ

Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Главу Пентагона Джеймса Мэттиса могут отправить в отставку сразу после промежуточных выборов в конгресс США в ноябре 2018 года. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

По данным собеседников издания, глава Белого дома Дональд Трамп якобы разочаровался в министре обороны США из-за имеющихся разногласий между ними.

Источники газеты отмечают, что Трамп и Мэттис разошлись во взглядах по вопросу Ирана, политики в отношении НАТО и другие важные вопросы.

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