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«Дело Скрипалей»: Волкер прокомментировал интервью Петрова и Боширова

Политика

«Я очень рад»

Киев, 15 сентября 2018, 21:55 — REGNUM  Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер порадовался за Россию после интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Британии подозревают в причастности к «делу Скрипалей». Об этом, как передает УНН, сообщил сам представитель США.

«Я очень рад, — сказал Волкер. — Россия не потеряла своего чувства юмора».

13 сентбря граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором опровергли свою причастность к «делу Скрипалей». Кроме того, молодые люди призвали британских следователей извиниться перед ними, если реальные виновные все-таки будут найдены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления в больницу британского города Солсбери 4 марта. Власти Великобритании, не предоставив доказательств, сразу же поспешили обвинить в произошедшем Москву.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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