В Крыму отреагировали на заявление Порошенко об «оккупации» Азовского моря

Симферополь, , 21:30 — REGNUM Заявления президента Украины Петра Порошенко о намерении России «оккупировать» Азовское море является «фантастическим». Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Все это фантастические предположения, — сказал Иоффе. — … Украинской стороне надо просто выполнять международные правила, связанные с морским правом».

По его словам, досмотр российскими пограничниками украинских судов проводится в рамках закона. Иоффе добавил, что действия Украины, задержавшей российские суда и моряков, можно назвать пиратством.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post сообщил, что против России, которая «блокирует» заходы судов в Азовском море, нужно ввести новые ограничительные меры.

По его мнению, цель РФ — «оккупировать» Азовское море.

Читайте также: Порошенко: Россия намерена «оккупировать» Азовское море