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В Крыму отреагировали на заявление Порошенко об «оккупации» Азовского моря

Политика

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post сообщил, что против России нужно ввести новые ограничительные меры

Симферополь, 15 сентября 2018, 21:30 — REGNUM  Заявления президента Украины Петра Порошенко о намерении России «оккупировать» Азовское море является «фантастическим». Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Все это фантастические предположения, — сказал Иоффе. — … Украинской стороне надо просто выполнять международные правила, связанные с морским правом».

По его словам, досмотр российскими пограничниками украинских судов проводится в рамках закона. Иоффе добавил, что действия Украины, задержавшей российские суда и моряков, можно назвать пиратством.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post сообщил, что против России, которая «блокирует» заходы судов в Азовском море, нужно ввести новые ограничительные меры.

По его мнению, цель РФ — «оккупировать» Азовское море.

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