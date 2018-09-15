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Волкер о присутствии военных РФ в Азовском море: «Мы очень взволнованы»

Политика

После того, как пограничники Украины захватили в нейтральных водах российское рыболовецкое судно «Норд», ситуация в Азовском море существенно обострилась

Киев, 15 сентября 2018, 20:59 — REGNUM  Власти США обеспокоены «агрессивными и провокационными шагами» России в Азовском море. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга на форуме Yalta European Strategy.

«Мы (власти США) очень взволнованы из-за этого, — сказал он. —Мы предполагаем, что она (Россия) может посягнуть на эти водные территории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как пограничники Украины захватили в нейтральных водах Азовского моря российское рыболовецкое судно «Норд», ситуация существенно обострилась. После захвата судна пограничники РФ начали проверять украинские суда, проходящие через Керченский пролив.

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