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Губернатор Воронежской области утвердил сенатором Галину Карелову

Политика

Указ вступает в силу с 17 сентября

Губернатор Воронежской области утвердил сенатором Галину Карелову
Иллюстрация: Council.gov.ru
Галина Карелова

Воронеж, 15 сентября 2018, 20:27 — REGNUM  Галина Карелова назначена сенатором от Воронежской области. 15 сентября соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

«Постановляю: Карелову Галину Николаевну наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Воронежской области на срок полномочий губернатора Воронежской области. Настоящий указ вступает в силу с 17 сентября 2018 года», — говорится в указе губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Гусев был избран губернатором Воронежской области по итогам выборов, состоявшихся 9 сентября. Он набрал 72,35% при явке 44,8%. Сегодня, 15 сентября, состоялась церемония официального вступления Александра Гусева в должность главы региона.

Отметим, что при предоставлении документов на регистрацию Александр Гусев указал три потенциальных кандидатуры на пост сенатора в случае избрания — замруководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Валерия Пятецкого, вице-спикера Совета Федерации Галину Карелову, помощника депутата Госдумы Евгения Ревенко Виктора Липинского. Галина Карелова представляет Воронежскую область в Совете Федерации с 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Александр Гусев вступил в должность губернатора Воронежской области

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