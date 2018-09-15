Тимошенко: Украине нужна новая стратегия мира в Донбассе

Киев, , 19:36 — REGNUM Официальный Киев должен разработать новую стратегию мира в Донбассе, а также реанимировать Будапештский меморандум. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», сообщила бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

По ее словам, Минские соглашения «определенным образом притормозили агрессию», так как конфликт в Донбассе мог быть «более жестоким и всеохватывающим».

Тимошенко считает, что Украине в настоящее время необходима «перезагрузка власти», после которой Киев должен принять новые стратегии мира в Донбассе, не разрушая достижений Минских соглашений.

«У нас (властей Украины) будут все возможности… открыть новое окно возможностей и проговорить новые стратегии, — сказала политик. — Одна из них — выполнение гарантий, которые предоставлены Украине, и возвращение к Будапештского меморандума».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе вспыхнула в 2014 году, после того как в Киеве произошел госпереворот. Новые украинские власти направили ВСУ против мирных жителей Донбасса.

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