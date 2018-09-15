Суббота, 15 Сентября 2018 года
19:52:12 МСК

Тимошенко: Украине нужна новая стратегия мира в Донбассе

Политика

Война в Донбассе вспыхнула в 2014 году, после того как в Киеве произошел госпереворот

Тимошенко: Украине нужна новая стратегия мира в Донбассе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юлия Тимошенко

Киев, 15 сентября 2018, 19:36 — REGNUM  Официальный Киев должен разработать новую стратегию мира в Донбассе, а также реанимировать Будапештский меморандум. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», сообщила бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

По ее словам, Минские соглашения «определенным образом притормозили агрессию», так как конфликт в Донбассе мог быть «более жестоким и всеохватывающим».

Тимошенко считает, что Украине в настоящее время необходима «перезагрузка власти», после которой Киев должен принять новые стратегии мира в Донбассе, не разрушая достижений Минских соглашений.

«У нас (властей Украины) будут все возможности… открыть новое окно возможностей и проговорить новые стратегии, — сказала политик. — Одна из них — выполнение гарантий, которые предоставлены Украине, и возвращение к Будапештского меморандума».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе вспыхнула в 2014 году, после того как в Киеве произошел госпереворот. Новые украинские власти направили ВСУ против мирных жителей Донбасса.

Читайте также: Москва и Берлин заявили о безальтернативности Минска-2

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить