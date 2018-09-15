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Климкин: Россия и Украина находятся в состоянии экзистенциального конфликта

Политика

Никаких компромиссов

Климкин: Россия и Украина находятся в состоянии экзистенциального конфликта
Как два враждебных полюса

Киев, 15 сентября 2018, 15:44 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна и Россия находятся в состоянии экзистенциального конфликта. Об этом Климкин заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия», который проходит в Киеве и организован украинскими властями.

«Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, — это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идёт борьба за что-то другое», — заявил Климкин.

Глава украинского МИД подчеркнул, что, по его мнению, в вопросах «быть или не быть» недопустимо идти на компромисс.

Напомним, ранее Климкин уже неоднократно заявлял, что Украина якобы находится в состоянии войны с Россией. При этом Россия остается на первом месте среди иностранных инвесторов в украинскую экономику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года на Украине при прямой поддержке Запада был совершен государственный переворот, в результатет которого к власти пришли бандеровцы и их приспешники. С насильственным захватом власти в Киеве не согласились жители Крыма, которые провели референдум о самоопределении и вернулись в состав России. В Донбассе о своей независимости объявили две республики — Донецкая и Луганская.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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