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В Приморье началось голосование во втором туре выборов губернатора

Политика

За пост главы региона борются кандидат от КПРФ и «Единой России»

Владивосток, 16 сентября 2018, 01:02 — REGNUM  В Приморском крае 16 сентября в 08:00 по местному времени (01:00 мск) началось голосование во втором туре на выборах губернатора региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморье зарегистрировано 1 456 000 избирателей, работают 1300 избирательных комиссий.

Первый тур голосования на выборах губернатора состоялся в крае в единый день голосования 9 сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимо числа голосов для победы — более 50%. В итоге во второй тур выборов губернатора Приморья вышли кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей в первом туре на выборах губернатора Приморского края в единый день голосования 9 сентября составила 30,24%. В 2014 году приморцы активнее выбирали губернатора — 39,65%.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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