Власти Турции задержали сотни сотрудников аэропорта Стамбула

Стамбул, Турция, , 13:59 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали сотни рабочих, вышедших на акции протеста в аэропорту Стамбула, сообщает 15 сентября Reuters.

Причиной недовольства стали тяжелые условия труда, а также несоблюдение правил безопасности: в результате аварии автобуса 14 сентября в аэропорту получили ранения 17 человек.

Акции протеста были не согласованы, поэтому правоохранительные органы попытались им воспрепятствовать, применив против толпы слезоточивый газ. Полиция ворвалась в лагерь протестующих и задержала порядка 500 человек.

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