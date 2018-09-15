Суббота, 15 Сентября 2018 года
15:39:18 МСК

Власти Турции задержали сотни сотрудников аэропорта Стамбула

Политика

Служащие вышли на акцию протеста, против невыносимых условий труда

Стамбул, Турция, 15 сентября 2018, 13:59 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции арестовали сотни рабочих, вышедших на акции протеста в аэропорту Стамбула, сообщает 15 сентября Reuters.

Причиной недовольства стали тяжелые условия труда, а также несоблюдение правил безопасности: в результате аварии автобуса 14 сентября в аэропорту получили ранения 17 человек.

Акции протеста были не согласованы, поэтому правоохранительные органы попытались им воспрепятствовать, применив против толпы слезоточивый газ. Полиция ворвалась в лагерь протестующих и задержала порядка 500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган прибыл в Баку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить