Глава МИД Ирана назвал условия сохранения ядерной сделки

Тегеран, , 13:11 — REGNUM Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф назвал условия, при которых его страна продолжит соблюдать ядерную сделку. Соответствующее заявление он сделал в интервью германскому еженедельнику Spiegel, опубликованному сегодня, 15 сентября.

По словам Зарифа, Иран будет соблюдать условия ядерной сделки до тех пор, пока это отвечает его интересам. Кроме того, условием сохранения соглашения послы выхода из него США является получение средств от продажи нефти.

«Это соглашение — не любовная афера, это был разумный компромисс. Иран готов продолжать применять его, пока оно отвечает нашим интересам…», — сказал глава иранского МИД.

Также Зариф подчеркнул, что Иран стремится к сотрудничеству в сфере науки, технологий, торговли и инвестиций, но свидетельством эффективности ядерной сделки все равно остаются «нефть и банки». Имеется в виду возможность продавать иранскую нефть в ЕС и получать за эту средства, которые можно перевести в Иран.