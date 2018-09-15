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Эрдоган прибыл в Баку

Политика

Азербайджан празднует 100-летие независимости

Баку, 15 сентября 2018, 13:18 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан, чтобы принять участие в праздновании 100-летия независимости страны, сообщает 15 сентября Anadolu.

В ходе визита турецкий лидер проведет переговоры с официальными лицами страны, наметит шаги для углубления стратегического сотрудничества между государствами.

Напомним, Азербайджан отмечает 100 лет независимости своей страны. 15 сентября 1918 год вооруженные силы Азербайджана при поддержке Османской империи смогли вытеснить из Баку британские войска и силы Диктатуры Центрокаспия.

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Политическая жизнь Турции
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