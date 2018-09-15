Бельгия экстрадировала в Россию гражданина, финансировавшего ИГ*

Брюссель, , 12:58 — REGNUM Власти Бельгии экстрадировали в Россию российского гражданина, который обвиняется в финансировании деятельности террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Речь идёт об Али Абдул-Муталиповиче Гехаеве, который постоянно проживал на территории стран Европейского союза и с 2015 года осуществлял финансовую поддержку боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержан он был в мае 2017 года в Брюсселе.

Российские правоохранительные органы подали запрос на экстрадицию Гехаева и он был удовлетворен.